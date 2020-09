Flere favoritter i front inden anden spilledag

Lyngby Vikings, Copenhagen Flames og Tricked er alle i front i Elgiganten Ligaen forud for anden spilledag, og det forventes de også at være efter i dag

Anden spilledag i Elgiganten Ligaen nærmer sig med hastige skridt, og det bliver en dag, hvor flere af favoritterne skal forsøge at bevare førerpositionen.

Lyngby Vikings, Copenhagen Flames og Tricked deler førstepladsen, og sidstnævnte skal klokken 18:00 i dag i kamp mod ESIMED. Selvom ESIMED ligger lige bag Tricked, forventer Tricked intet andet end en sejr i dag.

- ESIMED er et hold, vi skal kunne slå. Jeg er sikker på, det bliver en dejlig dag på kontoret, siger Trickeds træner, Philippe ‘Winspai’ Mølgaard Ouabaid.

Tricked er sammen med de to andre førerhold og AGF favoritter til at løfte trofæet, når sæsonen er slut, og alt andet end en plads i finalen er skuffende for Tricked-holdet.

- Vi er fyldt med selvtillid, men at sige, vi vinder med sikkerhed, vil være at gå for langt. Vi ved, der er gode hold i ligaen, så en finaleplads er målet for os som hold, afslutter ‘Winspai’.

Stillingen i Elgiganten Ligaen Lyngby Vikings: 2 kampe, 6 point Copenhagen Flames: 2 kampe, 6 point Tricked: 2 kampe, 3 point ESIMED: 2 kampe, 3 point MASONIC: 2 kampe, 3 point Aalborg Rebels: 2 kampe, 3 point AGF: 2 kampe, 3 point Enable: 0 kampe, 0 point Sørby Flames: 1 kamp, 0 point Atlando: 1 kamp, 0 point Alpha: 2 kampe, 0 point

Udover Tricked, skal alle de andre hold også i kamp i dag. Kampene starter klokken 18 og forventes at slutte omkring 22.

Du kan følge fire af aftenens kampe i Danmarks stærkeste CS:GO liga øverst i artiklen.