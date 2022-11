Flot VM belønnes på verdensranglisten

Heroic er det næstbedste CS:GO-mandskab i verden.

Det står klart, efter verdensranglisten blev opdateret mandag aften, og VM-resultaterne endelig tæller med i stillingen.

De danske stjerner fra Heroic blev nummer to til VM i Counter-Strike, der blev afsluttet i weekenden, og det er altså til at se på listen.

Den flotte præstation bliver nemlig belønnet, og Casper ‘cadiaN’ Møllers mandskab rykker hele otte placeringer frem og ligger altså nu nummer to i verden.

Vinderen af VM, det russiske hold Outsiders, går ligeledes markant frem mandag. De indtager nemlig førstepladsen med det maksimale antal point muligt og ser derfor ikke ud til at blive slået af pinden lige foreløbig.

Sidste uge var udenlandsdanskerne Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif og Danny ‘zonic’ Sørensen fra Vitality og Finn ‘karrigan’ Andersen fra FaZe at finde som nummer et og to, men de bliver straffet efter et forfærdeligt VM.

Således falder de til henholdsvis nummer syv og otte i verden i denne uge. Samtidig ser det heller ikke bedre ud for Astralis i denne uge, da de fortsat ligger nummer 18 i verden.

Herunder kan top 10 i verden ses. De hold, der er markeret med fed, har enten danske spillere eller trænere på holdet: