Fnatic holder på kaptajn

De svenske fanatikere sætter endnu engang deres lid til holdkaptajnen Maikil ’Golden’ Selim.

Det sker, efter organisationen har hentet Golden til fra amerikanske Cloud9. I løbet af efteråret har Golden ganske vist ledt holdet frem til store resultater, men i den periode var han udlånt fra Cloud9.

Men med flere top 4-placeringer i store turneringer og ikke mindst den overraskende hjemmebanetriumf ved Dreamhack Masters Malmö, har Fnatic besluttet sig for at gøre ’Goldens’ ophold permanent.

Det svenske hold, som i mange år har været en magtfaktor i professionel Counter-Strike, blev ellers i 2018 enige om at skille sig af med selv samme Golden.

Det var en kontroversiel beslutning, efter at holdet også dengang havde leveret store resultater, blandt andet i form af en sejr ved IEM Katowice.

Stærk afslutning på 2019

Siden Golden forlod organisationen, fik Fnatic dog svært ved at finde kemien. Holdet måtte igennem flere spillere som Richard ’xizt’ Landström, William ’draken’ Sundin og Simon ’twist’ Eliasson, før de besluttede at hente Golden tilbage.

Netop ’xizt’ forlod tidligere i denne uge Fnatic efter at have varmet bænken i fire måneder. Han rygtes på vej til Dignitas, der angiveligt pønser på at genforene ham med tidligere kolleger fra Ninjas in Pyjamas.

Efter at have ligget helt nede som nummer 28 på verdensranglisten tilbage i september, er Fnatic nu oppe på en fjerdeplads, som er den foreløbige kulmination på en stærk afslutning i 2019.

Om de fortsætter lige så stærkt i 2020, får vi et varsel om, når de deltager ved årets IEM Katowice, der begynder den 25. februar.

