Førerhold truet på førstepladsen i topbrag mandag aften

Mandag aften går det igen løs i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, og her over halvvejs inde i sæsonen har både top og bund formet sig i tabellen.

I bunden er AGF og Sera henvist til de kedelige pladser, mens Tricked sidder solidt på førstepladsen i tabellen. Både MASONIC og DREAM er dog lige i hælene, og der kan meget vel blive byttet om på placeringerne, når mandagens kampe er slut.

Vi lægger ud med opgøret mellem DREAM og CEPTER BITSKINS, der tidligere i sæsonen måtte ud i overtid, før DREAM kunne tage sejren. Og DREAM er da også i forrygende form for tiden, hvor særligt Benjamin 'Vaegten' Badstue har været godt spillende.

Kan snuppe førstepladsen

CEPTER BITSKINS får vi i ilden igen senere på aftenen, når de møder MASONIC klokken 20:00. Netop MASONIC er også blandt de øverste tre i POWER Ligaen, og de kan faktisk overhale Tricked, hvis de gør rent bord i aften.

Foruden opgøret mod CEPTER BITSKINS, så skal MASONIC nemlig i kamp med netop Tricked, og når de to hold brager sammen, er der garanti for tætte kampe.

Da de to hold mødtes tidligere på sæsonen skulle der to gange overtid til, før Tricked kunne tage sejren 22-20. Og skulle MASONIC lykkes med at revanchere sig mandag aften, kan de således snuppe førstepladsen i samme ombæring.

Aftenen rundes af med kampen mellem LosReyes og AGF, der tørner sammen klokken 22:00.

Mandag aften byder på følgende kampe i POWER Ligaen:

18:00 - HeroC1ty vs. AGF Esport

18:00 - CEPTER BITSKINS vs. DREAM.gg (TV)

19:00 - HeroC1ty vs. LosReyes (TV)

20:00 - MASONIC vs. CEPTER BITSKINS (TV)

20:00 - HeroC1ty vs. Astralis Talent

21:00 - CEPTER BITSKINS vs. Astralis Talent

21:00 - Tricked vs. MASONIC (TV)

21:00 - Brøndby eSport vs. Linx Legacy

22:00 - LosReyes vs. AGF Esport (TV)

Kampene, der er markeret med (TV), kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.

Stillingen i POWER Ligaen er dermed: