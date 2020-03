Folkekær svensker jager nyt hold

Dennis ’dennis’ Edman, som vandt danske CS:GO-fans’ hjerter ved BLAST Pro Series i København i 2017, er endnu engang uden et hold.

Efter en lang periode med mildest talt elendige resultater har folkene bag organisation GamerLegion givet op på den svenske trup, der repræsenterede holdets farver i de lavere luftlag af professionel Counter-Strike.

Det betyder, at profiler som Dennis ’dennis’ Edman og William ’draken’ Sundin skal på udkig efter et nyt hold, hvis de vil fortsætte deres professionelle karrierer.

GamerLegion trækker stikket foreløbigt efter et år på CS:GO-scenen og uden nævneværdig succes, der senest kulminerede med en undervældende delt 7. plads i slutspillet af ESEA MDL Sæson 33.

Holdet ligger rangeret som nummer 35 i verden og har stadig til gode at indløse en billet til en turnering, hvor det bliver rigtig sjovt, og det er altså foreløbigt sat på hold.

GamerLegion selv sendte en pressemeddelelse ud i forbindelse med, at spillerne fik ophævet kontrakterne.

- For næsten præcis et år siden startede GamerLegion et CS:GO-eventyr. Meget er sket siden, og vi kan se tilbage på succesfulde turneringer og mange spændende kampe og følelser. Men tingene er ikke gået, som vi havde håbet, og derfor tror vi, vi er nødt til at starte forfra, hvorfor vi opløser det nuværende hold, udtaler holdejer Nicolas Reber.

Hvilke succesfulde turneringer, han taler om, vides ikke, men det bliver spændende at se, om holdet kan vende tilbage med en mere kampdygtig trup end for indeværende.

Men hvis de lægger samme indsats i at samle en ny trup, som de gjorde i pressemeddelelsen, tegner det ikke godt for den tyske organisation, der til trods for at smide et par spillere på porten stadig ligger inde med spillere, der er bundet af kontrakter.

Det drejer sig om den tidligere belgiske verdensstjerne Adil ’ScreaM’ Benrlitom samt svenske Hampus ’hampus’ Poser.

Holdets træner, svenske Rasmus ’Gux’ Ståhl, vil fortsætte hos GamerLegion og indgå i de fremtidige planer som holdet måtte have for CS:GO, oplyser GamerLegion i pressemeddelelsen.

