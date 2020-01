For første gang: Magisk placering til stjerne

Der blev rynket en del på brynene i Counter-Strike-miljøet, da Emil ’Magisk’ Reif i begyndelsen af 2018 sluttede sig til Astralis.

Ingen tvivlede på det rå talent i hænderne på den unge dansker, selv om han i løbet af 2017 var blevet bænket i North og derefter rejste til OpTic Gaming, men tvivlen lå i, om han var i stand til at træde ind på et af verdens bedste hold. Var ’Magisk’ den spiller, som kunne bringe Astralis tilbage til toppen?

Alle de spørgsmål blev så rigeligt besvaret. Han gjorde det ikke alene, men siden ’Magisk’ rykkede ind hos Astralis har holdet proppet trofæskabet til randen, og fredag fik holdets yngste mand så yderligere hæder, da han blev kåret til 2019’s femtebedste spiller i verden på hltv.org, der hver år rangerer spillere efter statistiker og individuelle præstationer.

Det er dog ikke den store personlige anerkendelse, der tæller mest, siger ’Magisk’ til hltv.org.

- Det bedste ved 2019 var for mig, at vi kom tilbage og viste, at vi er det bedste hold i verden. Vi kæmpede os tilbage individuelt og som et hold, og det var en virkelig hård mental kamp at gøre det, så jeg er stolt over hele holdet formåede at fortsætte med at arbejde hårdt selv når det var svært.

Netop ’Magisks’ mentalitet har hjulpet ham frem til femtepladsen for 2019, tror den unge dansker selv.

Da der i løbet af sæsonen var store problemer for mange med at acceptere, at SG-en blev billigere og bedre, handlede det for ’Magisk’ om at ændre sit spil, og ikke være stædig.

- Det er ret simpelt for mig. Enten tilpasser man sig spillet, eller så stopper man med at brokke sig. Man bruger det i hvert fald ikke som en undskyldning, hvis man ikke præsterer optimalt. Det er det samme for alle.

- At være stædig over, at nogle våben er for kraftfulde, hjælper dig ikke med at vinde turneringer, så jeg gjorde mit bedste for at tilpasse mig, og det har måske gjort, at jeg har præsteret lidt bedre end andre, siger ’Magisk’ til hltv.org.

