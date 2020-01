Forlænger med stjernen

Der har ikke manglet mystik omkring det danske CS:GO-hold North i de seneste 24 timer.

Holdets hjemmeside har været lukket ned – det samme har gjort sig gældende for holdets profiler på sociale medier. Flere spekulerede derfor i, om det var et tegn på, at holdet var ved at lukke.

Længere fra sandheden kunne det nærmest ikke være.

Tirsdag relancerede North nemlig sig selv på flere områder – blandt andet med et nyt logo. Mest interessant for organisationens CS:GO-fans, så blev en kontraktforlængelse med Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye nemlig samtidig offentliggjort.

’Kjaerbye’, der kom til North fra Astralis i begyndelsen af 2018, har efterhånden haft en del forskellige holdkammerater i sin tid hos North, hvor holdets præstationer har været meget svingende. Men de store ambitioner, som følger med relanceringen af brandet, har været med til at få den 21-årige dansker til at forlænge sin kontrakt.

- Jeg er glad for at have forlænget min kontrakt med North. De kom til mig med en ambitiøs plan for både holdet og organisationen. Relanceringen føles godt, og endnu vigtigere, så er folkene i organisationen fast besluttede på at lykkes.

- Alt i alt, så føles North som det perfekte hjem for mig, siger Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye.

North går ind til den nye sæson med følgende lineup:

Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye, Nicklas ’gade’ Gade, Philip ’aizy’ Aistrup, René ’cajunB’ Borg samt Jakob ’JuGi’ Hansen.

