Forsvarende mestre kan sikre slutspillet i aften

Det er blevet mandag, og dermed er der igen kampe i Danmarks bedste CS:GO-liga.

Ikke færre end 16 kampe er der på programmet i aften, og her kan i hvert fald et hold sikre sig en plads i slutspillet.

Først på aftenen gælder det dog to af sæsonens overraskelser i MASONIC og Alpha. De to hold ligger begge til en plads i slutspillet med henholdsvis en andenplads til MASONIC og en fjerdeplads til Alpha. Sidst de to hold mødtes vandt MASONIC 16-8, men meget er sket siden da.

Opgøret starter klokken 18:00 og kan følges via Twitch.

Mestre kan sikre slutspil

De forsvarende mestre fra Tricked, der før aftenens kampe ligger nummer et i rækken med 39 point efter 14 kampe, kan med sejre i aftenens fire kampe sikre sig en plads i slutspillet.

Tætteste forfølger til en plads i top 6, der giver adgang til slutspillet, er Aalborg Rebels, der før aftenens kampe har 21 point og 27 mulige point at spille om. Dermed kan de højst nå 48 point, mens Tricked efter aftenens kampe kan notere sig for 51 point, hvis de altså vinder alle fire. Således kan pladsen i slutspillet altså sikres senere mandag aften.

Mandag aften skal de først op mod sidste sæsons finalemodstander fra Copenhagen Flames. De to rivaler mødtes i denne sæsons første kamp, og her var det Tricked, der gentog sidste sæsons finaleresultat og vandt 16-14.

Copenhagen Flames er dog i forrygende form og har senest slået Tricked i en anden turnering, så det bliver spændende at følge, om de kan gentage bedriften mandag aften, når de klokken 19:00 brager sammen med Tricked.

Flammerne brænder videre

Senere på aftenen skal Copenhagen Flames i kamp igen. Kort efter kampen mod Tricked skal de op mod AGF, der vandt sidste sæsons grundspil, og senere på aftenen gælder det oprykkerne fra Campus Vejle * Flammen.

Netop det mandskab kæmper for overlevelse i rækken og har blandt andet slået MASONIC og Astralis Talent i løbet af sæsonen. Deres kamp mod Copenhagen Flames begynder klokken 22:00.

Alle aftenens kampe i Elgiganten Ligaen:

18:00 - AaB vs. AGF

18:00 - MASONIC vs. Alpha (TV)

18:00 - Aalborg Rebels vs. Atlando Esports

19:00 - AGF vs. Aalborg Rebels

19:00 - Copenhagen Flames vs. Tricked (TV)

19:00 - Astralis Talent vs. ESIMED

19:00 - Atlando Esports vs. Campus Vejle * Flammen

19:00 - Alpha vs. AaB

20:00 - Aalborg Rebels vs. Tricked

20:00 - AGF Academy vs. Lyngby Vikings

20:00 - Copenhagen Flames vs. AGF (TV)

20:00 - ESIMED vs. MASONIC

21:00 - AGF vs. Tricked (TV)

21:00 - Lyngby Vikings vs. Astralis Talent

22:00 - Campus Vejle * Flammen vs. Copenhagen Flames (TV)

22:00 - Tricked vs. AGF Academy

Kampene kan følges med danske kommentatorer gratis på Twitch.