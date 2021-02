Forsvarende mestre lægger sig i front

Efter tirsdagens kampe i Elgiganten Ligaen er der kommet et nyt hold på ligaens førsteplads. Og så er et andet hold kravlet op i top 6 og øjner dermed en plads i slutspillet.

Tricked er det nye hold på førstepladsen i Elgiganten Ligaen.

Det er status efter tirsdag aften, der bød på endnu en portion kampe i Danmarks bedste CS:GO-liga.

De forsvarende mestre fra Tricked har i sæsonen kun tabt én kamp og lå således godt til i tabellen inden tirsdagens kampe.

Tirsdag aften skulle Tricked først op mod Alpha, der øjner en plads i top 6 og tidligere har slået blandt andet Lyngby Vikings og Copenhagen Flames. Tricked var dog velforberedte og tog sejren 16-6.

I den efterfølgende kamp stod de forsvarende mestre overfor Lyngby Vikings, der også har vist gode takter i sæsonen. Og det var da også et jævnbyrdigt opgør, de to mandskaber måtte ud i.

Her viste især Trickeds stjernespiller Philip ‘Lucky’ Ewald, at han stadig er blandt de bedste. Efter tre gange overtid tog Tricked sejren 25-23, og ‘Lucky’ fik i alt 42 kills på scoreboardet. Det er dog også værd at nævne, at Niels-Christian ‘NaToSaphiX’ Silassen fra Lyngby Vikings imponerede med 52 kills i kampen.

Med de to sejre har Tricked bragt sig op på førstepladsen á point med Lyngby Vikings. Forskellen er dog, at Tricked har spillet tre kampe færre.

Outsidere skyder sig i top 6

En anden af aftenens store vindere var Alpha, der inden tirsdag lå midt i tabellen. Men med sejre over henholdsvis ESIMED og Aalborg Rebels har de nu skudt sig ind i top 6, der giver adgang til slutspillet. Der er dog stadig en masse kampe, der skal spilles, hvorfor alt stadig kan ske.

Tirsdag blev en blandet fornøjelse for Lyngby Vikings, der endte med at tabe to ud af aftenens fire kampe. Foruden nederlaget til Tricked tabte de også til ligaens bundhold ESIMED, der blot har vundet to kampe i 14 forsøg. Dermed har Lyngby Vikings spillet tre kampe mere end Tricked, der har muligheden for at trække fra i toppen og potentielt opbygge et forspring på ni point.

Sådan endte tirsdagens kampe i Elgiganten Ligaen: