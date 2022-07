Forsvarende mestre smider to på porten

SASHI, der er forsvarende mestre i POWER Ligaen og i denne sæson nåede semifinalen, er nu nede på tre spillere.

Tirsdag aften har det danske CS:GO-hold annonceret på Twitter, at man stopper samarbejdet med de to spillere Nicklas 'jarko' Rasmussen og Mathias 'scott' Libergren, der dermed er frie på markedet.

Hvad årsagen skyldes, melder SASHI ikke noget ud om, men senest nåede de semifinalen i POWER Ligaen, hvor MASONIC dog blev for stor en mundfuld.

'scott' var ellers seneste tilføjelse til holdkortet og blev hentet ind i begyndelsen af dette år, mens 'jarko' har været en del af først AaB og senere ex-AaB og Los Reyes, inden SASHI altså blev det sidste navn, han skulle tørne ud under sammen med Alexander 'alexsomfan' Nielsen, der fortsat er holdkaptajn for SASHI.

Hvem erstatningerne for 'jarko' og 'scott' bliver, har SASHI endnu til gode at melde ud, men med en sommerpause lige om hjørnet er der god tid til at få de nye spillere på plads.

Med ændringen består SASHI af: