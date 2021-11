Franskmænd sparker Astralis ud

Astralis tabte mandag for tredje gang i streg i majorturneringen i Stockholm, og nu er det danske Counter-Strike-hold ude af turneringen.

Det franske hold Vitality agerede bøddel og slog Astralis med 2-1.

Astralis tabte 10-16 på mappet Nuke, inden det blev til en 16-14-sejr på Vertigo. På mappet Dust 2 vandt Vitality med 16-13 efter en tæt fight.

Astralis var bagud fra start på sidste map, men selv om franskmændene flere gange så ud til at stikke af, kom danskerne tilbage. Vitality var dog stærkest, da det skulle afgøres.

Dermed mister Astralis muligheden for at forsvare majortitlen. Danskerne har vundet de seneste tre udgaver af sportens største turneringer.

Astralis har haft det svært i dette års udgave. Kun med nød og næppe nåede holdet med i hovedturneringen, hvor det er endt med en sejr over Furia og nederlag til Nip, danske Heroic og altså Vitality.

Heroic og turneringens tredje danske hold, Copenhagen Flames, mødes mandag aften. Vinderen af den kamp er klar til knockoutfasen.

Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i præmiepuljen i turneringen. Vinderen snupper halvdelen.

Majorturneringerne er de største i Counter-Strike-sporten, og normalt afholdes der to hvert år, men den seneste fandt sted for lidt over to år siden.

Sidste år skulle der have været afholdt en majorturnering i brasilianske Rio de Janeiro, men den blev aflyst på grund af coronapandemien.