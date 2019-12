Frygter intet før finale

Søndag aften skal Astralis forsøge at vinde ECS-finalerne for fjerde gang. Sidste forhindring vejen er de amerikanske rivaler fra Team Liquid, som har set stærke ud hidtil i turneringen.

Amerikanerne, der natten til søndag sikrede sig en plads i finalen ved at slå svenske Fnatic, skræmmer dog ikke 'Dupreeh'.

Se også: Rivaler skal stoppe Astralis

Selv om amerikanerne har 'hjemmebane' ved finalen, der spilles i Texas, så handler det kun om at Astralis selv præsterer.

- Jeg tror, at vi tager vores fjerde ECS-titel hjem.

- Vi er selvfølgelig på udebane mod Liquid, ligesom vi var i semifinalen mod Evil Geniuses. De amerikanske fans støtter deres egne, og sådan skal det være, men det er næsten vores andet hjemland, og vi kan godt mærke, vi har fået mange fans herovre.

- De kom allesammen til vores signing session i går aftes, men til finalen er vi på udebane. Det gør ingenting, for selvom Liquid er et stærkt hold, er vi ikke bange for nogen. Vi har forberedt os, og vi er klar. Vi vil slutte året som verdens bedste, og første skridt har været at nå finalen her. Den skal vi vinde, siger 'Dupreeh'.

Se også: Udsolgt før CS-brag i Odense

Astralis indtager førstepladsen på verdensranglisten, mens Team Liquid er placeret på fjerdepladsen.

Løber danskerne med titlen, vil der være 225.000 dollars - cirka 1,5 millioner danske kroner - i præmiepenge.

Finalen spilles klokken 22.00.