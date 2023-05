Fyret fra Bendtners hold: Nu har de nyt job

Der er igen et fuldt dansk lineup iført Ambush by Preasys trøjer.

Mandag eftermiddag har den danske organisation løftet sløret for en nysamlet startfemmer, der består af de tre tilbageværende Prosapia-spillere, Rasmus 'Equip' Christensen, Rasmus 'Scr0b' Poulsen og Alexander 'tOPZ' Miklagard.

De blev søndag aften opsagt sammen med resten af det daværende Prosapia-projekt, og mens de to andre spillere søger videre, så fortsætter de tre tilbageværende altså således sammen.

De sidste to brikker er fundet i form af de to erfarne herrer Rasmus 'SandeN' Sanden og Asger 'AcilioN' Larsen, som dermed atter har et sted at tørne ud.

Asger 'AcilioN' Larsen har tidligere tørnet ud for blandt andre Heroic og Copenhagen Flames.

'AcilioN' var senest iført Apeks-trøjen sidste år, men han blev kort inden sommerpausen 2022 sat af holdet. For 'SandeN's vedkommende hjalp han blandt andet til hos Maknitude i 1. division en kort overgang, ligesom det også blev til et par kampe med Tricked.

Organisationen bag det nye Ambush by Preasy DK-hold, der allerede råder over et hold, understreger, at det nysamlede hold ikke bliver et academyhold, som det ellers så ofte er set, når organisationer har flere hold i stalden.

- Vi er begejstrede for at byde holdet, samt Asger velkommen til holdet. Hans erfaring og talent vil være en væsentlig faktor i vores fortsatte succes. Vi ser frem til at samarbejde med ham og resten af holdet, udtaler holdets direktør, Zouheir Chreih.

Ambush by Preasy DK består af: