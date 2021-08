Fyret træner får lang karantæne

Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen får to års karantæne fra al CS:GO-konkurrence for at dele analysemateriale. Det har esportens vagthund ESIC offentliggjort fredag.

CS:GO-træneren Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen får to års karantæne fra al professionel CS:GO. Det skriver esportens vagthund ESIC i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Karantænen kommer som resultat af en undersøgelse, ESIC i slutningen af juli åbnede mod ‘HUNDEN’, da det kom frem, at han forud for CS:GO-turneringen IEM Cologne i juli skulle have delt taktik- og strategimateriale med en konkurrent.

Det fik Heroic til at fyre og sagsøge træneren og samtidig anmelde sagen til både ESIC samt ESL, der arrangerede turneringen. Sidstnævnte var hurtigt ude at sige, at der for dem at se ikke var sket noget, der kompromitterede IEM Colognes integritet.

ESIC valgte dog at indlede en undersøgelse for at finde ud af, om der var noget at komme efter, og det er altså blevet til to års udelukkelse.

Ikke første gang

Karantænen er trænerens anden karantæne i løbet af karrieren. I sensommeren sidste år blev han og en række andre trænere idømt karantæner for at have udnyttet en fejl i spillet til at snyde.

Sagen blev kendt som ‘coach-bug-skandalen’, og her blev ‘HUNDEN’ sendt otte måneder i skyggen. Efter at have udstået sin straf vendte han i maj tilbage til Heroic som træner, og i juli annoncerede han, at han ikke havde i sinde at forlænge sin kontrakt med holdet, da han ville søge nye veje.

Samtidig med den udmelding indrømmede han, at han havde delt analysemateriale af modspillere med kollegaer, og det fik udløste en fyreseddel fra Heroic.

I forbindelse med fredagens udmelding fra ESIC har ‘HUNDEN’ været ude at kritisere forløbet. Til TV2 Sport sagde han onsdag i denne uge blandt andet, at han ikke er blevet afhørt i forbindelse med undersøgelsen.

- Jeg er dybt berørt over denne her situation. Jeg er dybt ulykkelig over, at de ikke vælger at høre mig i denne her sag, da jeg synes, det er en kæmpe vurderingssag, siger Nicolai ’HUNDEN’ Petersen til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Jeg er aldrig blevet hørt i sagen. Det eneste, ESIC har gjort, er, at true mig ved at sige, at hvis jeg vælger at appellere dommen, får jeg fem års karantæne i stedet.

Karantænen gælder fra onsdag i denne uge til og med den 24. august 2023 og omfatter alle de store turneringer, skriver ESIC.