Gammel kending overhaler Astralis

Efter opdateringen af verdensranglisten er den tidligere Astralis-stjerne nu over sit tidligere hold. Samtidig er Heroic ude af top 3.

Nicolai ‘device’ Reedtz har med sit nye hold overhalet Astralis på verdensranglisten for CS:GO-hold.

Det står klart, efter den mandag aften blev opdateret, og her har svenske NIP, som ‘device’ spiller for, rykket fem pladser op på verdensranglisten. Det er første gang, NIP ligger over Astralis siden danskeren skiftede til holdet i midten af april.

Forbedringen af placeringen kommer blandt andet efter NIPs seneste turnering, BLAST Spring Final, hvor de nåede en fjerdeplads. Her deltog Astralis ikke.

Astralis ligger stadig nummer syv på verdensranglisten.

Heroic ude af top 3

Opdateringen af verdensranglisten betyder også, at Heroic, der er det bedst placerede danske mandskab, rykker ud af top 3. De må i stedet vige pladsen for det europæiske mandskab G2. Det er dog kun en enkelt plads, Heroic rykker ned.

Øverst på listen er stadig russiske Gambit.

Top 10 i verden ser ud som følger: