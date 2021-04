Gentager triumfen

De forsvarende mestre fra Tricked må tage endnu en sæson som forsvarende mestre.

Det står klart, efter de onsdag aften gentog sidste sæsons bedrift og vandt Elgiganten Ligaen i finalen mod Lyngby Vikings.

De to finaleduellanter sluttede á point i Elgiganten Ligaens grundspil, men de kongeblå fra Lyngby endte øverst, da de var bedre i indbyrdes opgør.

Det lignede da også, at Lyngby Vikings var bedst af de to mandskaber, da kampen blev skudt i gang. Især holdkaptajnen for Lyngby Vikings, Thomas ‘birdfromsky’ Due-Frederiksen var i hopla og gjorde ondt på Tricked-holdet. Det gjorde også, at Lyngby Vikings foruden at vinde første bane i bedst af tre-kampen, stod med tre matchbolde på næste bane.

Men så bed Tricked fra sig og kæmpede sig tilbage. Der skulle endda to gange overtid til, men i sidste ende gjorde de forsvarende mestre det af med Lyngby Vikings og kan igen kalde sig vindere af Elgiganten Ligaen.

Ikke første gang

Onsdagens triumf er ikke den første af slagsen for Trickeds fem spillere. Foruden sejren i sidste sæson, så har fire af de fem vundet ligaen tre gange eller mere. Flest af alle er Andreas ‘kiR’ Kirstein, der i alt har taget trofæet seks gange.

Foruden æren kan Tricked også se frem til 35.000 kroner.

De to hold er også med i næste sæson af Danmarks bedste CS:GO-liga, der skifter sponsor og navn til POWER Ligaen. Næste sæson begynder allerede mandag i næste uge.

Her er den samlede præmiepulje øget til over 100.000 kroner, og slutspillet sendes live på DRTV.