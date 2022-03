Giganter gafler stjernespiller

Nu er det officielt.

Verdens i skrivende stund 7. bedste CS:GO-hold, NIP, har tirsdag præsenteret 19-årige Ludvig 'Brollan' Brolin, som kommer til holdet fra fnatic.

Rygterne har længe svirret, og senest meldte blandt andre CS:GO-mediet HLTV, at NIP havde set sig lun på 'Brollan', der gennem de seneste år har været blandt de største svenske CS:GO-talenter.

Ifølge HLTV skulle NIP angiveligt have lagt et bud på knap 4,5 millioner kroner for 'Brollan', men den præcise købssum har hverken NIP eller fnatic meldt ud.

Tilslutter sig danskere

I NIP kommer 'Brollan' til blandt andet at spille på hold med danske Patrick '⁠es3tag⁠' Hansen, der sidste år skiftede til holdet. Desuden er den danske superstjerne Nicolai '⁠device⁠' Reedtz også registeret på NIP's holdkort, men han er for tiden sygemeldt.

Foruden de to danske spillere, så er også NIP's vicedirektør, Jonas Gundersen, dansk. Han udtaler i forbindelse med tilgangen af 'Brollan':

- Vi har kigget på Brollan i årevis nu - det har alle seriøse hold. I mit hoved har det ikke været et spørgsmål, om han ville være med, men hvornår, og jeg synes, han har valgt et fantastisk tidspunkt at gøre det på, siger han ifølge NIP's hjemmeside.

Næste gang NIP skal i ilden er efter planen til slutspillet i ESL Pro League Sæson 15. Her kan 'Brollan' dog ikke komme i ilden, da han ikke var en del af det holdkort, NIP i første omgang registrerede.

Han står dog til at komme med, når NIP til april skal kæmpe om en plads til årets største turnering, majoren, hvor der er en præmiepulje på over 6,5 millioner kroner.

NIP's holdkort ser nu ud som følger: