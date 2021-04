Gigantisk handel: Solgt for millioner

Astralis solgte fredag Nicolai ‘device’ Reedtz til svenske NIP i en handel, der er blandt de største i CS:GO’s historie.

Skiftet kom som et chok for de fleste, og interessen var massiv. Både for selve nyheden men også for at sige farvel til superstjernen. Det giver også udslag i tallene for Astralis’ sociale kanaler, der er gjort op her nogle dage efter.

For på både visninger, engagementer og følgere har skiftet i den grad givet PR til Astralis, der blandt andet lavede en hyldestvideo og hashtagget #deardev1ce i forbindelse med nyheden fredag. Antallet af nye følgere er ny rekord for Astralis, forklarer Steen Laursen, der er kommunikationsdirektør i Astralis.

- Vi er vant til relativt store tal, men det her har været helt specielt. Nyhedsværdien i sig selv betyder selvfølgelig meget, men det har også været vigtigt for os at forklare baggrunden for skiftet og at give fansene mulighed for at være en del af vores afsked med en spiller og en person, der har været så stor en del af vores historie, siger han til Ekstra Bladet.

Handler om at lade fansene sige farvel

Baggrunden for både hyldestvideo, der i skrivende stund har mere end halvanden million visninger, og hashtagget #deardev1ce, handlede især om at lade fansene sige farvel til den danske stjerne, der har vundet alt, hvad der vindes kan med Astralis, forklarer kommunikationsdirektøren.

- Skiftet var et udtalt ønske fra spilleren selv, og i den forbindelse var omtale og PR-værdi nærmest det sidste, vi tænkte på undervejs. Det handlede om at få fortalt Nicolais version af historien og at involvere fansene i en afsked med en stor og ekstremt vellidt spiller, siger Steen Laursen.

Se videoen.

Foruden PR-siden kan handlen mellem Astralis og svenske NIP også ses på bundlinjen hos danskerne. Ekstra Bladet erfarer, at handlen løber op i 6,5 millioner kroner.

Astralis spiller torsdag i denne uge DreamHack Masters Spring. Her møder de i åbningskampen det nordamerikanske hold Extra Salt.