Glæder sig til at sætte Astralis-talent på plads

En ny sæson af Elgiganten Ligaen står for døren, og alt kan som bekendt ske. I år er Tricked forsvarende mestre efter et formidabelt run i slutspillet, hvor først Aalborg Rebels, siden AGF og til sidst Copenhagen Flames blev besejret.

Oveni guldet blev det også til individuel hæder for Tricked-holdets Philip ’Lucky’ Ewald, der af Dust2.dk blev kåret som ligaens mest værdifulde spiller. Frem mod den nye sæson er ambitionerne ikke blevet mindre, forsikrer han.

- Vores målsætning er altid at vinde. Vi viste sidste sæson, at vi har det, der skal til, selv efter en meget kaotisk og forvirrende sæson fra vores side af med flere udskiftninger. Jeg glæder mig til at vise, at sidste sæson ikke var et heldigt run på dagen.

- Siden tilføjelsen af Mathias ’PR1mE’ Karlsen har vi kun forbedret vores spil fra uge til uge. Jeg er sikker på, vi viser et højere niveau denne sæson end forrige.

Bliver du kåret som den mest værdifulde spiller igen?

- Det kan man aldrig vide. Det er aldrig det, jeg spiller for, men hvis jeg bliver nødt til at hive niveauet derop, for at vi vinder, så vil jeg selvfølgelig gøre det. En tredje kåring som mest værdifulde spiller i Danmarks bedste liga vil altid friste lidt, fortæller ‘Lucky’.

I denne sæsons Elgiganten Ligaen er der en vaskeægte debutant i det nye Astralis Talent. Og særligt dem glæder ‘Lucky’ sig til at bide skeer med.

- Hvis jeg skal vælge én kamp, så glæder jeg mig til at sætte det nye Astralis Talent-hold på plads. De har fået lige godt med ros og forventninger.

Philip ‘Lucky’ Ewald har været en del af Tricked siden januar 2020. Trickeds hold består foruden ham af Andreas 'kiR' Kirstein, Dennis 'sycrone' Nielsen, Oliver 'kwezz' Rasmussen og Mathias 'PR1mE' Carlsen.

Første kamp i sæson 16 af Elgiganten Ligaen skydes i gang mandag den 11. januar klokken 19. Her er det en gentagelse af sidste sæsons finaleopgør mellem Copenhagen Flames og Tricked. Kampen kan ses gratis på Dust2s Twitch.