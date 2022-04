Grundspilsvindere spiller sig i finalen med storsejr over Astralis Talent

Når POWER Ligaen skal afgøres søndag i denne uge, kommer slaget til at stå mellem MASONIC og Los Reyes.

Det står klart, efter slutspillet mandag blev skudt i gang med kvart- og semifinaler.

Her begyndte dagen med opgøret mellem Astralis Talent og DREAM, og der var det det unge Astralis Talent-mandskab, der var klart bedst. DREAM fik ikke et ben til jorden i afklapsningen, der endte med en stensikker 2-0-sejr til Astralis Talent efter mapcifrene 16-7, 16-6.

Sejren sendte Astralis Talent i semifinalen, hvor MASONIC qua at have vundet grundspillet ventede. Og her satte MASONIC en fed streg under, at de ikke kom sovende til den samlede sejr i grundspillet.

På første map jordede MASONIC nemlig Astralis Talent med hele 16-2, inden de efterfølgende lukkede kampen 2-0 med en mapsejr på 16-10. Sejren betyder, at MASONIC for første gang i klubbens historie er i finalen i POWER Ligaen.

Finalister gentager bedriften

I mandagens andre kampe var Los Reyes, der sidste sæson var i finalen under AaB-banneret, i aktion. Først gjorde de kort proces i kvartfinalen mod Linx Legacy. Her var særligt Thomas 'Ryxxo' Nielsen godt spillende for Los Reyes, og det har han været hele sæsonen igennem, hvor han statistisk har været blandt POWER Ligaens allerbedste.

Kvartfinalesejren udløste billet til semifinalen, hvor forhåndsfavoritterne fra Tricked var at finde. Og det var da også Tricked, der begyndte bedst. Særligt holdkaptajn Oliver 'IceBerg' Berg og Mathias 'PR1mE' Carlsen viste flot spil, men Los Reyes gav sig ikke uden kamp.

For selvom første map gik til Tricked 19-17 efter overtid, så svarede Los Reyes flot igen på andet map. Her var det netop 'Ryxxo', der viste sig flot frem og fik 30 'kills' i 16-3-sejren på andet map.

Vi skulle derfor have afgørelsen på et tredje map, og her var det igen helt lige, da de første 30 runder var spillet. Der skulle derfor to gange overtid til, før Los Reyes kunne tage sejren 22-18 og dermed vinde kampen 2-1.

Sejren sender Los Reyes i finalen for tredje sæson i træk.

Dermed kommer finalen i 19. sæson af POWER Ligaen til at stå mellem Los Reyes og MASONIC, og den spilles søndag i denne uge klokken 13:00.

Kampen kan ses på TV 2 Zulu som optakt til finalen i ESL Pro League Sæson 15.

Sådan endte kvart- og semifinalerne i POWER Ligaen:

Kvartfinaler

DREAM vs. Astralis Talent - 0-2 (7-16, 6-16

LosReyes vs. Linx Legacy - 2-0 (16-3, 16-6)

Semifinaler

MASONIC vs. Astralis Talent - 2-0 (16-2, 16-10)

Tricked vs. LosReyes - 1-2 (19-17, 3-16, 18-22)