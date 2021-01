Guldbrag og Astralis-debut i aften

I aften går en ny sæson af Elgiganten Ligaen i gang, og der er god grund til at se med allerede fra første spilledag.

Aftenens første kampe er samtidig debut til Astralis Talent, der skal op mod AGF Academy. Talentholdet, der hører under Astralis-organisationen, har ikke tidligere været at finde i Danmarks bedste CS:GO-liga, men tager nu kampen op, efter holdet blev formet i december.

Finalebrag gentages

Men det er ikke kun Astralis Talent, der skal i kamp. I alt er der syv kampe på sæsonens første dag, og her venter blandt andet en gentagelse af sidste sæsons finaleopgør mellem Tricked og Copenhagen Flames.

Det var Tricked, der løb med guldet, og troen på egne evner er da også intakt, selvom feltet er stærkt, forsikrer holdets træner, Philippe ‘Winspai’ Mølgaard.

- Vi går ind til den med en ny måde at spille CS:GO på, og vi glæder os til at begynde vores tests i løbet af sæsonen. Copenhagen Flames, Astralis Talent og AaB er alle de samme slags kampe. Vi gør vores bedste for at vinde, og så må vi se, hvad det bliver til, siger han.

Hos Tricked lyder målet blot på en top 6-placering i gruppespillet, som giver adgang til slutspillet, hvor det virkelig gælder.

- Der er ikke et hold pt. i ligaen, som vi ikke burde kunne slå i slutspillet, men det er også i slutspillet, hvor alt kan ske. Så jeg kan kun sige, vi vil gøre vores bedste, når vi kommer dertil.

Aftenen byder på disse kampe:

18:00 - Copenhagen Flames vs Lyngby Vikings

18:00 - AGF Academy vs Astralis Talent

19:00 - Atlando Esports vs ESIMED

19:00 - MASONIC vs AGF Academy

19:00 - Tricked vs Copenhagen Flames

20:00 - Campus Vejle * Flammen vs AaB

21:00 - ESIMED vs Aaborg Rebels

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet.

Holdkort på de 13 mandskaber i Elgiganten Ligaen ser således ud: AGF:

- Casper 'Cabbi' Jensen

- Magnus 'Frøslev' Frøslev

- Lucas 'Lukki' Pilheden'

- Thomas 'Ryxxo' Nielsen

- Martin 'PERCY' Wessel AGF Academy:

- Kenny 'wezx' Rye Holmberg

- Emil 'FeZ' Ejg Kristensen

- Lucas 'SaCuL' Mørch

- Allan 'Speedy' Sørensen

- Alexander 'PURK' Holm Alpha:

- Thomas 'haste' Dyrensborg

- Danni 'smF' Dyg

- Mads 'hug' Hauge

- Frederik 'wAGNR' Wagner

- Mikkel 'lund' Lund Astralis Talent

- Mathias 'R0nic' Pinholt

- Victor 'vigg0' Bisgaard

- Andreas 'void' Dietrichsen

- Mads 'vester' Vestergaard

- Rasmus 'Zyphon' Nordfoss Atlando Esports:

- Philip 'Tekzinz' Karsbøl

- Sigurd 'buNNy' Fritzbøger

- Magnus 'MagS' Andersen

- Malthe 'Mahhe' Bendtsen

- Marcus 'Helik' Dalbom Pehrson

- Rasmus 'PihLziNh0' Pihl Campus Vejle * Flammen:

- Emil 'mad0' Funke Nielsen

- Peter 'BloMMeN' Blume

- Mike 'MSN' Saleela Nielsen

- Oliver 'MiLLER' Juul Märtens

- Christoffer 'ebbens' Ebbensgaard Copenhagen Flames:

- Asger 'AcilioN' Larsen

- Jakob 'jabbi' Nygaard

- Nico 'nicoodoz' Tamjidi

- Magnus 'Nodios' Olsen

- Marcus 'maNkz' Kjeldsen ESIMED:

- Teis 'tmL' Løwenstein

- Dennis 'Zyllo' Lindegaard Sørensen

- Lucas 'Gnøffe' Brunsvig

- Simon 'cleMeNzo' Jensen

- Tobias 'Damkilde' Damkilde Jacobsen Lyngby Vikings:

- Thomas 'birdfromsky' Due Frederiksen

- Theis 'J3nsyy' Jensen

- Rasmus 'raalz' Steensborg

- Derksen 'FASHR' Dion

- Thijs 'rilax' Izaks MASONIC:

- Andreas 'blaq' Elversøe

- Benjamin 'brzer' Jensen

- Mattias 'm4tt' Frej Lindstrøm Ehlert

- Tobias 'kraghen' Kragh Jensen

- Alexander 'Altekz' Givskov Tricked:

- Dennis 'sycrone' Nielsen

- Andreas 'kiR' Kirstein

- Philip 'Lucky' Ewald

- Oliver 'kwezz' Bent Rasmussen

- Mathias 'PR1ME' Carlsen AaB:

- Oliver 'HezYy' Sjøbjerg

- David 'D0pmax' Mørk Sørensen

- Alexander 'alexsomfan' Nielsen

- Benjamin 'Vaegten' Badstue

- Hjalte 'GiZM0' Lunden-fagervold Aalborg Rebels:

- Phillip 'vestr' Vestergaard

- Rasmus 'ValcoNN'

- Rasmus 'SexyAbdi' Olsen

- Mikkel 'Tonic' Møller Gade Olsen

- Lasse 'Runoe' Runøe Ley Larsen Vis mere Luk

Du kan se med fra klokken 18 helt gratis via denne Twitch-kanal.