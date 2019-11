Guldregn over danske CS-hajer i USA

Søndag aften var der mere dansk succes på den internationale Counter-Strike-scene.

Heroic, der er placeret som nummer 16 i verden, formåede nemlig at skyde pokalen hjem ved DreamHack Open i Atlanta, og det på suveræn vis. Uden at have tabt et map hele turneringen lukkede danskerne ned for tyske Sprout, der blev sendt hjem med et nederlag på 0-2.

Det danske mandskab fik dog en usikker start på finalens første map, Train. Efter lidt frem og tilbage fandt danskerne det stabile spil, som de gennem turnering havde vist, og derfor blev det til en overbevisende sejr på 16-9.

På Inferno formåede tyskerne i højere grad at bide fra sig, men med stor hjælp fra især Casper 'cadiaN' Møller trak danskerne fra, og med resultatet 16-10 kunne Heroic til sidst hæve pokalen.

Holdets kaptajn og alderspræsident, 29-årige Marco 'Snappi' Pfeiffer, blev efter finalekampen kåret til turnerings vigtigste spiller, men det var dog holdets indsats i Atlanta, han var mest tilfreds med.

- Nu var det min fjerde finale i DreamHack, så jeg er bare glad for endelig at vinde en. Det var en holdindsats set over hele turneringen, og jeg er bare glad. Vi kom her for at vinde, og jeg er stolt over, at vi klarede det.

- Vi kæmpede lidt i semifinalen mod Virtuos Pro, men ellers var det overbevisende. Vi havde det lidt i baghovedet, at vi tabte finalen i Rotterdam ikke så længe siden, lød det fra 'Snappi' på scenen efter præmieoverrækkelsen.

Med sejren vinder Heroic 338.000 danske kroner. Det er holdets første trofæ med det nye lineup, der faldt på plads over sommeren.

Holdet består af Marco 'Snappi' Pfeiffer, Casper 'cadiaN' Møller, Patrick 'es3tag' Hansen, Johannes 'b0RUP' Borup samt Martin 'stavn' Lund.

Heroic er det tredje, danske hold, der deltager ved ESL Pro League-finalerne i Odense i begyndelsen af december. Også Astralis og North er med.