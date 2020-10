Hård kamp om slutspilspladserne

Der er fortsat mange hold i Elgiganten Ligaen, som kan nå slutspillet, selvom grundspillet begynder at lakke mod enden.

Danmarks stærkeste CS:GO liga, Elgiganten Ligaen, begynder så småt at lakke mod enden, og derfor er det ved at være alvor for en række af holdene.

I toppen ligger Copenhagen Flames og AGF, og der skal virkelig gå meget galt, hvis de ikke ender blandt de seks øverste hold, som går videre til det eftertragtede slutspil.

Alpha er isoleret i bunden, og nedrykning virker uundgåeligt, medmindre holdet sætter noget af en slutspurt ind, hvor de vinder de resterende ni kampe.

Resten af ligaens hold har fortsat rigtig meget på spil, for mellem fjerde- og tiendepladsen er der kun seks point. Da alle hold skal spille 22 kampe i grundspillet, kan der stadig nå at ske en del i tabellen.





18:00 - Tricked vs. MASONIC (TV)

18:00 - Aalborg Rebels vs. Atlando

18:00 - IGNITE vs. ESIMED

19:00 - Tricked vs. IGNITE

19:00 - Copenhagen Flames vs. Lyngby Vikings (TV)

20:00 - ESIMED vs. Lyngby Vikings (TV)

20:00 - MASONIC vs. Sørby Flames

20:00 - Enable vs. Alpha

21:00 - Alpha vs. ESIMED

21:00 - Enable vs. Copenhagen Flames (TV)

21:00 - Sørby Flames vs. Tricked

22:00 - Tricked vs. Aalborg Rebels (TV)

22:00 - Sørby Flames vs. Enable

22:00 - Atlando vs. MASONIC

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen forventes at være afsluttet i slutningen af november, og vinderen kan næsten med garanti kalde sig Danmark sjettebedste hold.

Du kan se med fra klokken 18 via dette Twitch-stream helt gratis.