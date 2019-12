Hård kritik af danske fans

Danske CS:GO-fans i Odense får hård medfart for at hjælpe Astralis

Semifinalen blev endestationen for Astralis ved ESL Pro League-finalerne i Odense.

Efter en gyser mod Mousesports måtte danskerne til sidst se sig slået i seriens tredje map, selv om danskerne førte hele 14-9 undervejs. En stor skuffelse for spillerne og alle de mange fans, som havde holdt ud til klokken 02.00 om natten for at se finalepladsen blive hentet hjem.

For mange eksperter og fans omkring ESL Pro League-finalerne i Odense, var det dog de danske fans, der skuffede mest.

Undervejs i serien mod Mousesports var publikum flere gange en tand for højlydte i situationer, hvor Astralis-spillerne kunne bruge lyden fra publikum som information. For eksempel, hvor der befandt sig en fjende i spillet.

Flere eksperter tweetede undervejs, hvor dårlig stil det var. Blandt andet Chad Burchill, der analyserer Counter-Strike for ESL.

- Yo Astralis-fans i Arenaen. Stop med at ødelægge kampens integritet.

- Hvis Astralis ikke kommer ud med en besked efter semifinalen, hvor de fordømmer de mange fans' opførsel, så er det et uhørt højt niveau af hykleri.

Mange meldte sig i det samme kor under semifinalen, og mens der var tekniske problemer på scenen, måtte den danske ekspert Jacob 'Pimp' Winneche også tage mikrofonen og bede publikum om at respektere spillet.

I nederlagets stund var Astralis' Peter 'Dupreeh' Rasmussen da heller ikke sen til at påtale problemet.

På Twitter skrev den danske profil således:

- Tusinde tak for støtten alle sammen. Husk at holde en ren stemning, så spillet ikke ødelægges. Der er ingen som er interesserede i at få hjælp! Beklager vi ikke leverede det niveau vi gerne ville i dag! Vi gjorde vores bedste!

Flere har foreslået, at spillerne på scenen skal sættes i lydtætte bokse, som det er tilfældet ved andre turneringer.