Hacker opdagede sikkerhedsbrist: Modtog dusør på 70.000

Engang imellem kan det give pote at holde sig på dydens smalle sti. Det måtte hackeren ‘2Eggs’ sande, da han modtog en dusør på godt 70.000 danske kroner.

‘2Eggs’ delte et tweet, hvor der står, at han har fået flere tusind dollars udbetalt for sin indsats.

Årsagen var, at ‘2Eggs’ havde fundet en række fejl og sikkerhedsbrister i skydespillet CS:GO.

Men i stedet for at udnytte dem til egen fordel valgte ‘2Eggs’ at melde hullerne i sikkerhedsosten til spilfirmaet Valve, der står for udviklingen og vedligeholdelsen af CS:GO.

Og Valve kvitterede straks med en dusør. Det er da heller ikke første gang, at det amerikanske spilfirma har været rundhåndede, når det kom til at bruge hackere på den rigtige side af loven.

Tilbage i marts i år belønnede de en række hackere for at hjælpe med daværende brister.

Hvad ‘2Eggs’ har fundet, vides ikke, og årsagen er formentlig, at Valve ikke vil offentliggøre, hvor deres program og spil kan angribes, og hvor svaghederne i programmeringen er.

