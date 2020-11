Helt åbent inden sidste spilledag

Der er rigtig meget på spil for mange af CS:GO-holdene i Elgiganten Ligaen, når grundspillets sidste dag afvikles i aften.

I toppen kæmper Copenhagen Flames og AGF om førstepladsen. Begge hold er for længst sikret en plads i slutspillet, men vinderen af grundspillet bliver inviteret direkte til DreamHack Open November, og det er en stor mulighed for begge hold.

- DreamHack Open er en stor turnering, og det vil være det største, tre af spillerne på holdet nogensinde har spillet i forhold til præmiepenge og prestige, siger den erfarne Asger ‘AcilioN’ Larsen fra Copenhagen Flames.

Københavnerholdet er lige nu tre point foran AGF i tabellen, men de to rivaler mødes klokken 21, og det bliver formentlig det opgør, der afgør, hvem der snupper DreamHack-pladsen.

DreamHack Open November tæller en præmiepulje på 629.000 kroner. Vinderen af Elgiganten Ligaens grundspil bliver et af otte hold, som skal dyste om pengene og æren.

Det er dog ikke kun helt i toppen, at der er noget på spil, for selvom fire af pladserne i slutspillet allerede er besat af Copenhagen Flames, AGF, Tricked og Lyngby Vikings, er der hård kamp om de to sidste pladser.

Aalborg Rebels, Atlando, ESIMED, Enable, MASONIC og Sørby Flames kæmper alle sammen om de to sidste pladser i slutspillet.

De skal samtidig holde øje med bunden, for rent matematisk kan Alpha godt nå op på siden af en række af holdene, og derfor er de stadig i fare for direkte nedrykning.

Nummer 11 og 12 rykker nemlig direkte ned, mens nummer 10 skal forsvare sin plads mod et hold fra 1. division.





Slutspillet i Elgiganten Ligaen, Danmarks stærkeste CS:GO liga, spilles fra den 24. til 26. november.