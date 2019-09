Helt nyt format: Præmiepulje på 33 milioner!

33 millioner kroner.

Så meget vil der sammenlagt være i den præmiepulje, som ESL Pro League og DreamHack har planer om at stykke sammen i 2020.

De to organisationer arrangerer flere af verdens største Counter-Strike turneringer hvert år, men nu skal tingene køres ind i et helt nyt format under samme fane:

ESL Pro Tour.

Formatet vil kombinere over 20 events, som vil blive delt op i to kategorier. Challenger og Masters. Challenger-turneringerne vil være en platform, som bruges til at komme videre til Masters-turneringerne, hvor der vil være over knap to millioner i præmiepuljen per event.

’From Zero to Hero’, er en af budskaberne, som ESL Pro Tour sælger konceptet på, og det er netop meningen med Challenger-turneringerne, hvor mindre hold får muligheden for at kæmpe sig gennem systemet og ind blandt de dyre drenge.

Ved at deltage i ESL Pro Tour indhenter man også ranglistepoint afhængig af sine placeringer. Pointene kan bruges til at kvalificere sig til IEM Katowice og ESL One Cologne, der betragtes som de to største Masters.

Det er endnu uvist, hvor mange og hvilke hold, der ventes at deltage på den nye ESL Pro Tour.

