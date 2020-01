Henter udskældt kaptajn hjem

Alle elsker en god comeback-historie, og sådan en skulle der være mere end gode muligheder for at skrive hos Norths CS:GO-hold.

Fredag offentliggjorde organisationen nemlig, at de har hentet den tidligere udskældte holdkaptajn Mathias ’MSL’ Lauridsen tilbage i folden.

I stedet er Jakob ’JuGi’ Hansen blevet bænket.

’MSL’ var med fra starten, da North blev lanceret i 2017. Størstedelen af tiden som holdkaptajn, men i sin sidste turnering for North, DreamHack Masters i Stockholm i 2018, var det med AWP’en, at han gjorde indtryk.

Mens North vandt turneringen, blev ’MSL’ samtidig kåret til turneringens mest værdifulde spiller. Kort efter blev han dog bænket, men efter en tid i OpTic Gaming vender han nu tilbage til den samme rolle, som han forlod. Som holdkaptajn.

- Jeg er meget glad for at være tilbage, og jeg tror rigtig meget på projektet, så jeg kan ikke vente med at komme til at spille turneringer igen. Det her hold kan komme til at gøre utrolige ting, selv om jeg ikke forventer, at vi gør det lige fra dag ét.

- Vi skal lige finde hinanden i- og uden for spillet, men vi kommer med ny energi og vil give det alt, vi har.

Norths næste opgave, den første med ’MSL’ tilbage på serveren, er DreamHack Open Leipzig, hvor holdet spiller første kamp den 24. januar mod Sprout.

Sportsdirektør i North, Graham Pitt, er også stærk tilfreds med at kunne byde en gammel kending ombord, og det er netop de lederevner, som ’MSL’ besidder, som holdet har brug for.

- Det er meget sigende, at Mathias første ord tilbage var, at ’det føles godt at være hjemme’. Ingen tvivler på Mathias’ kvaliteter når det kommer til at lede holdet, og jeg er sikker på at vi er på vej ind i en ny æra for North efter et hektisk 2019.

North består nu af Nicklas ’gade’ Gade, Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye, Philip ’aizy’ Aistrup, René ’cajunB’ Borg og Mathias ’MSL’ Lauridsen, hvilket samtidig betyder, at North nu har tre spillere på holdet, som også var med, da organisationen blev lanceret for tre år siden.

’MSL’, ’cajunB’ samt ’aizy’, der sluttede sig til kort efter lanceringen.

