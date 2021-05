Her er afgørelsen på dansk superstjernes kaoskamp

Det bliver sidste og afgørende bane i fredagens skandalekamp mellem NIP og Anonymo, der skal spilles om.

Det står klart, efter Flashpoint, der er arrangør af turneringen, natten tirsdag har offentliggjort beslutningen vedrørende kampen, som NIP tabte fredag.

Det nye tidspunkt er tirsdag aften klokken 21:00, hvor de to hold skal spille Mirage-banen endnu engang.

Samtidig er kampen, hvor taberne af opgøret skal møde danske HYENAS, rykket til onsdag klokken 15:00.

Kaotisk forløb

Fredagens kamp endte med en sejr til Anonymo, men undervejs og efter kampen klagede flere af NIP-spillerne, heriblandt danske ‘device’, over tekniske problemer, der besværliggjorde kampen for deres vedkommende. Omvendt oplevede Anonymo ingen problemer.

Det fik NIP til at klage over kampen lørdag morgen og kræve en omkamp. Efter undersøgelser af data og andre relevante informationer kom Flashpoint til den konklusion, at der var problemer med en server, som skabte problemer i spillet for NIP-spillerne.

Kaos-kamp skal spilles om

Søndag aften blev det så meldt ud, at enten dele af eller hele kampen mellem Anonymo og NIP skulle spilles om. Samtidig blev den kamp, der stod til at skulle spilles mellem NIP og HYENAS, udskudt på ubestemt tid, da HYENAS skal møde taberne af NIP’s første kamp.