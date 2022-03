Her er grupperne til vigtig kvalifikation

Grupperne til den europæiske RMR-turnering, hvor 32 af de absolut bedste Counter-Strike-mandskaber skal kæmpe om 16 pladser til én af årets største turneringer, PGL Major Antwerp, er blevet offentliggjort.

De 32 hold er blevet placeret i to grupper, som er lavet ud fra præstationer ved den seneste major såvel som åbne kvalifikationer, hvor alle har kunnet deltage.

Gruppe A tæller tre af verdens fem bedste mandskaber. De forsvarende mestre Natus Vincere, populært kaldet NaVi, som har superstjernen Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev på holdkortet må ses som være favoritter til at gå videre.

Foruden de forsvarende mestre NaVi tæller gruppe A både danske Heroic såvel som Vitality, der har den tidligere Astralis-trio bestående af Emil ‘Magisk’ Reif, Peter ‘dupreeh’ Rasmussen og Danny ‘Zonic’ Sørensen på holdet.

Danskerhold i samme gruppe

I gruppe B findes to danske mandskaber, da både Astralis og Copenhagen Flames er blandt de 16 hold i gruppen.

Danskerne er fulgt af verdens næstbedste og tredjebedste hold, Gambit og G2, og de kan derfor få det svært, hvis de møder topholdene.

Grupperne udkæmpes i det såkaldte Swiss-format, som betyder, at mandskaberne skal have tre sejre for at gå videre, mens tre nederlag vil sende holdet ud af turneringen.

Gruppe A bliver sat i gang den 17. april og løber indtil den 20., mens gruppe B afgøres senere på ugen fra den 21.-24. april.

Grupperne ser således ud. De hold, der er markeret med fed, har enten danske spillere eller en dansk træner:

Gruppe A

Natus Vincere

Heroic

Virtus.pro

Vitality

FaZe

MOUZ

BIG

GamerLegion

fnatic

SAW

OG

Eternal Fire

Dignitas

Unique

forZe

QUAZAR

Gruppe B