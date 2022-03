Her er topholdets 'nye' navn

Når gruppe C i ESL Pro League Sæson 15 i næste uge skydes i gang, så bliver det uden verdens nummer to, Gambit - eller sådan næsten da.

For selvom holdet for et par uger siden blev udelukket fra turneringen i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, hvor ESL besluttede at bandlyse alle hold med klare forbindelser til det russiske regime, så er spillerne velkomne til at stille op under et neutralt navn.

Og det navn er nu på plads for de fem spillere, der ellers normalt stiller op som Gambit.

Navnet er noget så opfindsomt - og neutralt - som Players.

Dermed lægger Gambit-spillerne sig i samme spor som de fem Virtus.pro-spillere, der i sidste uge annoncerede, at de stillede til start som Outsiders. I den forbindelse var selve organisationen Virtus.pro dog ude med riven i forhold til beslutningen, som de kaldte "et glimrende eksempel på "cancel-culture"".

Players er placeret i gruppe C, hvor også hold som Liquid, GODSENT og BIG er at finde. Gruppespillet i turneringen er allerede i fuld gang og forventes at være færdigt 3. april. Herefter skal i alt 12 hold dyste om triumfen i slutspillet.

Astralis og Heroic er havnet i gruppe D, hvor også verdensetterne fra NaVi er.