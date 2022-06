Heroic gafler stjerne

Jakob 'jabbi' Nygaard er ny Heroic-spiller, da han overtager den ledige plads på holdkortet, som Ismail 'refrezh' Ali efterlod, da han blev sat ud på bænken i lørdags.

Det skriver Heroic på holdets hjemmeside.

Det kommer dog ikke som den store overraskelse, at Heroic netop har valgt 'jabbi' som den nye mand, da TV 2 allerede tidligere på måneden erfarede, at 'jabbi' var tæt på et skifte til Heroic.

18-årige 'jabbi' har da også gjort sit til at gøre opmærksom på sig selv ved at vise imponerende spil for Copenhagen Flames på det seneste.

Han har været en vigtig brik i Copenhagen Flames' vilde opblomstring, der tog danskerholdet fra en plads som nummer 59 på verdensranglisten til at toppe som nummer ni.

Med skiftet fra Copenhagen Flames skal den blot 18-årige dansker nu til at præstere for et af verdens absolut bedste hold, der forventes at vinde hver gang.

Den udfordring glæder han sig til.

- Jeg er glad for at blive en del af Heroic. At blive en del af det her hold er en stor mulighed for mig. Det er et hold, der spiller spændende Counter-Strike, samtidig med konsekvent at ligge blandt verdens fem bedste hold. Jeg ser frem til at bevise mig selv og vise, at jeg kan hjælpe Heroic med at blive endnu bedre, udtaler jabbi blandt andet på Heroics hjemmeside.

Hverken Copenhagen Flames eller Heroic har offentliggjort prisen for jabbi, mens længden på danskerens kontrakt heller ikke fremgår af annonceringen.

I Heroic skal 'jabbi' spille sammen med René 'TeSeS' Madsen, Casper 'cadiaN' Møller, Martin 'stavn' Lund og Rasmus 'sjuush' Beck.

'jabbi' får debut den 5. juli, når Heroic deltager i kvalifikationen til IEM Cologne.