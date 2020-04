Heroic henter stortalent

Prisen for mest turbulente start på 2020 i dansk Counter-Strike går uden tvivl til Heroic.

Holdet, der længe så ud til at være blevet solgt til FunPlus Phoenix, måtte pludselig indstille sig på, at den aftale ikke blev til noget, da Patrick ’es3tag’ Hansen ud af det blå blev hentet til Astralis.

Dermed faldt handlen med FunPlus Phoenix igennem, og i sidste uge blev ’es3tag’ sammen med Marco ’Snappi’ Pfeiffer så placeret på bænken i Heroic.

Dermed har det danske Counter-Strike-mandskab haft brug for at finde to ny ansigter til holdets line-up, og én af dem er nu på plads.

Det er nemlig stortalentet René ’TeSeS’ Madsen, som stryger direkte ind på holdet.

’TeSeS’ har siden oktober 2019 spillet for Copenhagen Flames, hvor han kom til efter en periode som stand-in for OpTic Gaming.

Om skiftet udtaler han selv til Heroic:

- Jeg er virkelig begejstret for at få chancen hos så gode spillere og så god en organisation. Det er et stort skridt for min karriere, og det føles godt at tage skridtet sammen med de her spillere.

Udover ‘TeSeS’ forventes det, at Heroic inden længe tilføjer Nikolaj ’niko’ Kristensen som den sidste spiller for at fuldende holdkortet.

Lige nu består Heroic af Casper ’cadiaN’ Møller, Johannes ’b0RUP’ Borup, Martin ’stavn’ Lund og René ’TeSeS’ Madsen.

Holdet faldt tidliger på ugen syv pladser på verdensranglisten, og indtager derfor en beskeden 25. plads.

