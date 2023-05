Heroic i semifinalen efter flot sejr

Det var en tæt affære, men i sidste ende var Heroic stærkest, da den første kvartfinale ved CS:GO-majoren i Paris torsdag eftermiddag blev afgjort.

Her stod Heroic overfor den på papiret sværest mulige modstander i form af verdensranglistens nummer tre, FaZe, som anført af Finn 'karrigan' Andersen tidligere på ugen havde skudt sig videre til slutspillet efter en neglebidende affære mod ukrainske NAVI.

I torsdagens kvartfinale var Casper 'cadiaN' Møller og Heroic knebne favoritter, og det var da også et tæt opgør fra første færd. Efter at have vundet en bane hver skulle de to hold ud på tredje og afgørende bane, og her var der ikke længere tvivl om kampens udfald.

Heroic-maskinen var særdeles velsmurt, og det danske stjernemandskab moste FaZe med cifrene 16-6 og kunne dermed tage sejren 2-1.

Sejren sender FaZe ud, mens Heroic er klar til semifinalen, hvor en af turneringens store overraskelser venter.

Her skal ukrainske Monte nemlig i kamp mod GamerLegion, og det er to mandskaber, som ingen på forhånd havde spået de store chancer. Holdene lå ved majorens start henholdsvis nummer 22 og 31.

Heroics semifinaleplads var samtidig det danske mandskabs tredje ud af fire mulige siden 2021. Ved sidste major var Heroic i finalen, hvor de dog tabte.

Danskerduo på hjemmebane

Torsdag aften blev endnu en kvartfinale afgjort, og her var det franskbaserede Vitality, som har danske Emil 'Magisk' Reif og Peter 'dupreeh' Rasmussen på holdkortet, som skulle i ilden.

Mandskabet råder desuden over turneringens eneste to franskmænd, og det er derfor publikums favorit i Accor Arena, hvor slutspillet løber af stablen. Kærligheden fik Vitality også at føle, da de gjorde det af med Into the Breach torsdag aften.

Trods brav kamp fra britiske Into the Breach var Vitality nemlig stærkest, og til stor jubel kunne de snuppe sejren 2-0.

Vitalitys semifinalemodstander findes fredag aften, når Liquid og Apeks brager sammen.

Begge semifinaler spilles lørdag, og finalen afvikles søndag. Præmiepuljen er på samlet 8,6 millioner kroner.