Heroic inviteret til millionturnering

I slutningen af oktober går det løs, når Thunderpick World Championship 2023 skydes i gang, hvoriblandt Heroic og ENCE kæmper med om titlen og de 3,5 mio. kr., som er i præmiepuljen.

Indtil videre tæller deltagerlisten kun de to nævnte mandskaber, ligesom det er blevet afsløret, at Astralis bliver nødt til at spille sig gennem kvalifikationerne, hvis de har drømme om at dyste med om millionerne.

Resten af deltagerlisten bliver fuldendt med yderligere fire inviterede hold samt en række hold fra Europe- og North America Series 1- og 2.

Turneringen begynder den 27. oktober og løber frem til den 5. november, hvorfor turneringen med stor sandsynlighed bliver spillet i Counter-Strike 2, som skulle have udgivelsesdato omkring sommeren 2023.