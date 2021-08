Heroic kan sikre sig førstepladsen

Endnu en spilledag i ESL Pro League står for døren, og her kan det danske hold sikre sig en plads i kvartfinalen af CS:GO-turneringen.

Heroic tog onsdag aften et vigtigt skridt mod avancement i gruppe A i CS:GO-turneringen ESL Pro League.

Her stod de overfor franske Vitality, der har verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdkortet, og efter tre baner kunne Heroic tage sejren og sætte tre point yderligere på kontoen i gruppespillet.

Med sejren er de fortsat ubesejrede i turneringen, der har en samlet præmiepulje på 4,7 millioner kroner.

Torsdag gælder det så det europæiske mandskab ENCE, der har danske Marco ‘Snappi’ Pfeiffer på holdet. Og her kan Heroic med en sejr give sig selv et særdeles godt udgangspunkt for at gå videre fra gruppen.

For hvis Vitality samtidig slår Astralis, som de møder senere torsdag aften, så er Heroic matematisk sikrede. Det skyldes, at det kun er Vitality, der kan nå det danske hold, og da der tælles indbyrdes opgør, hvor Heroic altså er bedst, er førstepladsen sikret.

Astralis derimod skal kæmpe med næb og kløer for at holde liv i drømmen om avancement fra gruppen. De møder Vitality torsdag aften.

Det er de tre bedste hold fra gruppen, der går videre til slutspillet. Førstepladsen er direkte i kvartfinalen, mens anden- og tredjepladsen skal i ottendedelsfinalen først.

Stillingen i gruppe A inden dagens kampe er således:

Heroic - 9 point ENCE - 6 point Astralis - 6 point Vitality - 6 point Spirit - 0 point Bad News Bears - 0 point

Kampprogrammet for torsdag ser ud som følger:

13:30 - Spirit vs. Bad News Bears

16:45 - Heroic vs. ENCE

20:00 - Astralis vs. Vitality

Kampene kan ses på TV2 Play eller gratis på ESL’s Twitch.