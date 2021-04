Heroic sikkert videre i slutspillet

Det danske mandskab er videre til næste runde efter en sikker sejr over portugisiske SAW.

Der var ingen slinger i valsen for Heroic, da de torsdag spillede sig videre i slutspillet til BLAST Premier Spring Showdown.

Her stod de over for portugisiske SAW, der ligger nummer 37 på verdensranglisten. Heroic ligger til sammenligning nummer tre.

Kampen begyndte flyvende for det danske mandskab, der hurtigt fik sat portugiserne på plads. Således kunne de gå til pause med en 11-4-føring, inden de efter pausen gjorde det af med SAW og vandt første bane 16-4.

På næste bane gentog mønsteret sig, og især holdets kaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller var i hopla og ledte holdet til sejr på banen, der blev vundet med cifrene 16-6. Også Ismail ‘refrezh’ Ali og René ‘TeSeS’ Madsen gjorde opmærksom på sig selv i kampen med 38 ‘kills’ hver.

Dermed er Heroic klar til næste runde i slutspillet, hvor de sydamerikanske underdogs 9z venter. De leverede en gigantisk overraskelse og slog det franske stjernehold Vitality ud torsdag aften og møder nu Heroic lørdag eftermiddag. Vinder Heroic også den kamp, kan de se frem til at møde vinderen af kampen mellem Gambit og FURIA.

Sidste danske mandskab

Heroic er det eneste danske mandskab, der er tilbage i turneringen, efter Astralis tirsdag blev slået ud af OG.

Netop OG har også dansk islæt, eftersom Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen er at finde på det europæiske mandskabs holdkort.

Der er i alt otte hold tilbage i turneringen, der afgøres i denne weekend. Her dyster holdene om en præmiepulje på lige over 1 million kroner. Der skal findes to vindere, der hver får 186.000 kroner samt en plads til BLAST Premier Spring Final, der spilles til juni.

Til BLAST Spring Final er der knap 1,4 millioner kroner til vinderen ud af en præmiepulje på 2,6 millioner kroner.

Alle weekendens kampe kan ses gratis på Twitch.