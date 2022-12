Heroic skuffer og bliver sendt på juleferie

Heroic er ude af BLAST Premier World Final i Abu Dhabi og kan således gå på juleferie.

Det står klart, efter de torsdag eftermiddag tabte et tæt opgør mod NAVI, der har verdens bedste spiller, Oleksandr 's1mple' Kostyliev, på holdkortet.

Til turneringen måtte Heroic undvære den store stjerne, Martin 'stavn' Lund, og i stedet var den tidligere Astralis-spiller Kristian 'k0nfig' Wienecke rejst med Heroic-mandskabet til ørkenstaten for at kæmpe med om præmiepuljen på over syv millioner kroner.

Heroic skød turneringen i gang onsdag eftermiddag, da de bragede sammen med OG, der ligger nummer 18 på verdensranglisten. Men selvom Heroic på papiret var stærkere, blandt andet qua deres førsteplads på verdensranglisten, så endte OG med at tage fusen på de danske stjerner.

Således tog OG sejren 2-1, og Heroic skulle derfor i elimineringsbrag torsdag, hvor NAVI ventede.

Her blev det en tæt affære, hvor der skulle tre baner til, før NAVI anført af superstjernen 's1mple' tog sejren til sidst.

Da BLAST Premier World Final var sidste turnering i år, kan Heroic derfor gå på juleferie.

Sidstepladsen i turneringen deler de med Outsiders, som Heroic stod overfor ved majoren i Rio tilbage i november. Med pladsen følger lige over 100.000 kroner.

Stadig håb for dansk succes

Selvom Heroic er ude, er der dog ingen grund til at pakke klaphatten væk.

For danske Finn 'karrigan' Andersen og FaZe er direkte klar til semifinalen i turneringen, hvor de møder enten G2 eller Vitality.

G2, som har danske Rasmus 'HooXi' Pallisgaard på holdkortet, smadrede Outsiders i deres kamp for overlevelse, mens Vitality, som har danske Peter 'dupreeh' Rasmussen og Emil 'Magisk' Reif i stalden, måtte se sig slået af OG.

Turneringen fortsætter hele weekenden med finalen søndag formiddag, hvor vinderen tager knap 3,5 millioner kroner med hjem.

Turneringen kan ses på TV 2 Zulu eller gratis på BLASTs kanaler på Twitch eller YouTube.