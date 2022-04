Heroic snupper derbysejren efter vildt comeback

Heroic har sikret sig håneretten over Astralis, efter de torsdag aften tog alle tre point i gruppekampen til ESL Pro League.

Begge hold havde ellers fået en fornem start på turneringen onsdag, da de lykkedes med at vinde hver deres opgør. Og torsdag aften stod de så overfor hinanden i årets første danskerderby.

Her kom Astralis bedst fra start og vandt første 'map' med cifrene 16-12. Særligt Kristian 'k0nfig' Wienecke skød fra sig og bar Astralis frem i kampen, der var blot anden kamp for holdets nyeste spiller Asger 'Farlig' Jensen, der kom til holdet i februar.

Astralis fortsatte dominansen på andet 'map', og da det som bekendt er bedst ud af tre 'maps', var udgangspunktet godt for Astralis-mandskabet.

De fik endda bragt sig op på map- og matchpoint med stillingen 15-7. Således var det bare nødvendigt med én runde mere, men så vågnede Heroic op til dåd.

Vildt comeback

Især Rasmus 'sjuush' Beck gjorde opmærksom på sig selv og leverede en vigtig runde til at holde Heroic-håbet i live. Ene mand nedlagde han tre Astralis-spillere og vandt runden. Og så lugtede Heroic blod.

Først kæmpede de sig op til stillingen 15-15, som tvang opgøret i overtid, og her gjorde de det af med Astralis 19-16.

Vi skulle derfor ud på tredje 'map', og her kom Astralis minsandten endnu engang op på map- og matchpoint. Og endnu engang kæmpede Heroic sig tilbage og tvang opgøret i overtid. Og der skulle hele to gange overtid til, før Heroic kunne tage 'mappet' 22-19 og dermed vinde kampen 2-1.

Kampen var første indbyrdes kamp siden BLAST Premier Fall Final i Royal Arena, hvor Astralis sejrede.

Holdkaptajner sender stikpiller

Efter kampen gik Heroic-kaptajnen Casper 'cadiaN' Møller på Twitter og sendte en stikpille i retning af Astralis' kommunikationsafdeling.

- Glæder mig til at se, hvordan kommunikationsdirektøren fra Astralis kommer til at spinne det her. Han plejer at finde nogle ret gode undskyldninger, skrev 'cadiaN' med reference til Astralis' kommunikationsdirektør Steen Laursen.

Men 'cadiaN' var ikke den eneste, der var frisk på Twitter torsdag aften. Også Astralis-kaptajnen Lukas 'gla1ve' Rossander ville lege med.

- Tabte en tæt kamp mod Heroic, som vi kunne have vundet. Shit happens. Bare glad for at det ikke var en vigtig kamp som en kvartfinale i Danmark foran 10.000 Astralis-fans, skrev 'gla1ve' med reference til de to holds sidste kamp i Royal Arena, hvor Astralis løb med sejren.

Og skulle man sidde og tro, at det stoppede der, så måtte man tro om. De to kamphaner fortsatte frem og tilbage, inden 'gla1ve' for sit vedkommende sluttede med ordene:

- Kom tilbage, når du vinder en rigtig turnering.

Heroic har med sejren et rigtig godt udgangspunkt for at gå videre til slutspillet i ESL Pro League Sæson 15, hvor der er en præmiepulje på over 5,5 millioner kroner. Astralis kan også stadig sikre sig avancement.

Stillingen i gruppe D: