Heroic suser i stor major-semifinale

Det danske Counter-Strike-hold Heroic er blandt de fire bedste mandskaber i den første majorturnering i mere end to år.

Torsdag vandt Heroic 2-1 over russiske Virtus Pro foran flere højlydte danske fans i Avicii Arena i Stockholm og sikrede sig avancement til semifinalerne.

Her skal Heroic møde enten spanske G2 eller svenske Ninjas in Pyjamas, der dyster senere torsdag.

Heroic kom på 5-1 i første map, Mirage, og selv om Virtus Pro svarede igen, vandt det danske hold forholdsvist overbevisende med 16-10.

I andet map, Ancient, var den russiske modstander langt skarpere og bragte sig efter en jævnbyrdig indledning foran 11-7.

Heroic leverede et godt modsvar og var foran 12-11, men efter en tæt og spændende afslutning vandt Virtus Pro 16-13 og tvang opgøret ud i det tredje map, Inferno.

Her bragte danskerne sig foran og holdt fast i en 9-6-føring efter første halvleg, inden holdet viste storspil og vandt 16-12.

Det skete til stor glæde for de fremmødte danskere, der undervejs bidrog med fodboldhittet Re-Sepp-ten som opbakning.

Tre danske hold - Astralis, Copenhagen Flames og Heroic - stillede op i majorturneringen, men kun Heroic gik videre til knockoutfasen for de otte bedste hold.

Astralis har vundet de seneste tre majorturneringer, der er sportens største. Normalt afholdes der to hvert år, men den seneste fandt sted for lidt over to år siden.

Sidste år skulle der have været afholdt en majorturnering i brasilianske Rio de Janeiro, men den blev aflyst på grund af coronapandemien.

Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i præmiepuljen i dette års majorturnering. Vinderen snupper halvdelen.