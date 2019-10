Heroisk dansk indsats ikke nok i finalegyser

Heroic kæmpede bravt, men det var forgæves, da de over tre maps tabte finalen ved Dreamhack Open Rotterdam

De danske drenge fra Heroic måtte søndag aften skuffede forlade scenen i Rotterdam, da de tabte finalen til østeuropæiske CR4ZY ved turneringen Dreamhack Open, hvor der var godt 300.000 kroner til vinderen.

Det startede ellers fremragende for danskerne, der i overbevisende stil vandt første map Nuke med 16-3 efter en nærmest fejlfri første halvleg.

Blandt andet den seneste tilføjelse til holdet, Casper ‘cadiaN’ Møller, gjorde en god figur og viste, hvorfor han havde fået en chance hos Heroic med en score på 20-6.

Men lige så suveræne danskerne var på Nuke, lige så voldsomt svarede CR4ZY igen, da turen gik til Mirage.

Her er CR4ZY traditionelt et rigtig stærkt hold, og det havde bulgarske Georgi ‘SHiPZ’ Grigorov og litauiske Rokas ‘EspiranTo’ Milasauskas tænkt sig at leve op til.

De to førte an i en komfortabel 16-5-sejr, og så var banen kridtet op til afgørelsen: Inferno.

Her bølgede kampen frem og tilbage, og Heroic spillede en udmærket første halvleg på T-siden, som de vandt 8-7. Men da de to hold skiftede side, skiftede styrkeforholdet også over i CR4ZY’s favør.

De løb over Heroic, der ikke kunne finde rytmen, inden det var for sent, og CR4ZY nåede de magiske 16 runder, der sikrede dem den endelige sejr.

Efter kampen var Heroic’s ingame leader, Marco ‘Snappi’ Pfeiffer også skuffet over, hvad holdet kunne yde af modstand på Mirage og Inferno.

- Vi er utroligt skuffede og føler desværre også, at vi spillede langt under niveau i de to sidste baner.

‘Snappi’ mener dog også, at der er noget at tage med fra nederlaget.

- Vi er nødt til at se nederlaget som en læringsproces. Vi er et helt nyt hold, og der sker en masse fejl, som forhåbentlig ikke sker, når vi har spillet sammen lidt længere.”

Mandag rejser holdet til Tyrkiet, hvor de har første kamp i turneringen StarSeries tirsdag. Med andre ord er der kort forberedelsestid.

- Vi må analysere kampen og rette det, vi kan, siger ingame leader Marco ‘Snappi’ Pfeiffer.