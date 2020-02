Historisk aftale på plads

Krigen om de store Counter-Strike-kanoners loyalitet er på plads.

Siden efteråret har FLASHPOINT-ligaen (tidligere B-Site) kæmpet for at score hold som Astralis, Team Liquid og Mousesports underskrift for den kommende sæson, men i slutningen af januar kom det frem, at der var tæt på at lande en aftale mellem ESL og 13 hold.

Den aftale er nu på plads, har ESL offentliggjort.

13 af verdens absolut bedste Counter-Strike-hold, herunder førnævnte tre, har skrevet under på en aftale, der samtidig sikrer organisationerne som medejere af ESL Pro League.

Derudover betyder aftalen også, at de 13 hold er sikret deltagelse i ESL Pro League de kommende år, og at ligaen bliver omformet til én global liga.

For aftalens eneste danske islæt, Astralis, er der stor glæde over, at brikkerne endelig er faldet på plads i det, som aktørerne kalder 'Louvre Agreement', siger CEO Anders Hørsholt i en pressemeddelelse.

- Aftalen her er et resultat af samarbejdet mellem 13 stærke holdejere fra alle de største markeder med de stærkeste fanbaser, og ESL, for at sikre bedre forhold for alle. Det gælder ikke kun hold og turneringer, men også spillere, partnere, broadcastere og ultimativt for fans, som med aftalen kan se frem til nogle ekstremt stærkt besatte turneringer, der kører over hele året, siger Anders Hørsholt.

- I vores eget tilfælde har spillere, træner og alle omkring Astralis været involveret og bidraget til relevante dele af aftalen, og vi må også give stor kredit til ESL for at lytte og bringe nye tiltag på bordet. Aftalen vil efter vores menig bidrage positivt til industrien i mange år fremover, og det er en aftale, alle kan være glade for og stolte af, siger Hørsholt.

Udover Astralis er FaZe, Mousesports, Complexity, Vitality, G2, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, Evil Geniuses, 100 Thieves, NaVi og ENCE også med i aftalen.

