I hårdt angreb på Astralis

Der gik ikke længe, før den nu tidligere Astralis-spiller fik sendt et angreb afsted mod sine tidligere holdkammerater.

Den danske superstjerne Nicolai ‘device’ Reedtz skiftede fredag fra Astralis til svenske NIP i en kæmpehandel.

Klubskiftet sendte chokbølger gennem hele CS:GO-verdenen, og hele dagen blev dokumenteret til NIP’s egne sociale medier.

Det så man resultatet af søndag aften, da det svenske hold udsendte videoen på deres Youtube-kanal. Her følger man både lidt af pressemødet, en smule træning og et møde med de nye holdkammerater.

Hvis man stadig var i tvivl om, hvorvidt ‘device’ savnede det danske stjernemandskab, med hvem han har vundet alt, hvad der vindes kan, blev det hurtigt slået fast, at danskeren er kommet videre.

På mødet siger han nemlig til sine nye holdkammerater, at Astralis, der har vundet fire major-turneringer, som er den største turnering i CS:GO, har været ‘heldige’.

- Vi gjorde ikke tingene perfekt på vores hold. Vi var bare heldige mange gange med timingen i, hvordan vi læste metaen (måden spillet spilles, red.), så jeg vil bare gerne lære, hvordan I gør tingene og gøre det på jeres måde. Og så tilpasse mig på den måde, bare så I ved, at jeg ikke vil komme ind og ændre på tingene, siger ‘device’.

Danskeren stopper dog ikke der. For selv om Astralis af flere er blevet rost for at være først med kostplaner, træningsrutiner og nytænkende indenfor optimering af præstationerne, så har svenskerne været foran på det punkt, må man forstå på ‘device’.

- Jeg er virkelig imponeret over jeres setup. Ærligt, så synes jeg, at i forhold til hvor jeg kommer fra, så er I fem skridt foran i forhold til, hvordan I træner, hvordan I forbereder jer, siger den danske stjerne i videoen.

Nicolai ‘device’ Reedtz var med til at grundlægge Astralis i 2016, og holdet har siden da vundet et hav af titler, heriblandt fire ‘majors’, der er den største turnering i CS:GO. Han har syv år i streg været blandt verdens 20 bedste CS:GO-spillere. De seneste seks år har han taget tredjepladsen fire gange, andenpladsen en gang og femtepladsen en gang.

Ekstra Bladet erfarer, at handlen mellem Astralis og NiP løber op i cirka 6,5 millioner kroner.