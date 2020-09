Inden møde med Astralis: es3tag skal ned!

Counter-Strike serveren bliver i dag kampplads for noget af et brag, når Danmarks to bedste CS:GO hold støder sammen i ESL Pro League slutspillet.

Astralis og Heroic spillede sig begge videre fra gruppespillet, og derfor mødes de to danske giganter i dag i en duel, der byder på virtuelle eksplosioner og kamp til sidste skud.

Heroic er rangeret over Astralis på verdensranglisten, men efter Astralis’ forrygende form i gruppespillet, er Lukas ‘gla1ve’ Rossanders tropper favoritter til at slå landsmændene fra Heroic.

- Jeg synes, det er svært at sige, hvordan styrkeforholdet er lige nu. Astralis har haft et rigtig flot gruppespil, og det ligner, de har fundet det rigtige match med ‘es3tag’ og ‘gla1ve’ tilbage på serveren. Jeg tror, at det bliver en super spændende og intens kamp, både for os, men også for alle fansene, der ser med, siger 18-årige Martin ‘stavn’ Lund fra Heroic.

Patrick ‘es3tag’ Hansen skiftede i sommer fra netop Heroic til Astralis, og derfor er der gensyn med en gammel holdkammerat, når ‘stavn’ og resten af Heroic-spillerne starter kampen klokken 17:30.

- Det skal nok blive sjovt. Vi kender hinanden rigtig godt, og vi havde et godt venskab i Heroic. Normalt vil jeg kun ‘es3tag’ det bedste, men i dag skal han ned, siger ‘stavn’.

I august vandt Heroic den meget prominente turnering ESL One Cologne, og det kan godt gentage sig i ESL Pro League.

- Alt er muligt, så længe vi har troen på hinanden.

Kampen mellem Astralis og Heroic spilles i dag klokken 17:30. Kampen kan ses på TV 2 ZULU med danske kommentatorer, mens der er engelske kommentatorer på streamingplatformen Twitch.

ESL Pro League er den mest prominente CS:GO liga, og den tæller verdens absolut bedste hold. Slutspillet afvikles i formatet ‘double elimination’, som betyder, at et hold skal tabe to kampe for at ryge ud.

ESL Pro League i Europa har en præmiepulje på knap 2,9 millioner kroner.