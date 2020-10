Jagter sensationel førsteplads

Efter et par ugers pause i Elgiganten Ligaen er der endelige kampe på programmet igen i aften, når anden halvdel af grundspillet skydes i gang.

Et af de hold, der skal dyste i virtuel skudveksling, er MASONIC, som inden sæsonstarten var spået til at rode rundt nede i bunden af tabellen.

Sådan gik det dog ikke, for MASONIC har overrasket og ligger nu nummer tre. Med tre sejre kan holdet snuppe førstepladsen i dag, for Copenhagen Flames, der ligger nummer et, har ingen kampe på programmet.

- Vi regner med at tage alle ni point i dag. Vi ved, at det kræver, at vi kommer bedst fra start i alle tre opgør, da modstanderne bestemt kan overraske, siger MASONICs holdkaptajn, Andreas ‘blaq’ Elversøe.

Holdkaptajnen mener selv, at MASONIC klarer sig så godt, fordi modstanderne har undervurderet både ham og de unge spillere.

- Det er gået stik modsat forudsigelserne, fordi folk ikke havde nogen ide om, hvor gode spillerne rent faktisk er. Det er klart, når det er begrænset, hvad vi har deltaget i, men jeg har aldrig været i tvivl om vores evner.

- Samtidig tror jeg heller ikke, folk har så stor fidus til mig som leder, siger 26-årige ‘blaq’, der ikke vil afskrive, at MASONIC kan vinde hele ligaen.





18:00 - MASONIC vs. ESIMED (TV)

19:00 - Atlando vs. Lyngby Vikings (TV)

19:00 - IGNITE vs. MASONIC

20:00 - Alpha vs. MASONIC (TV)

20:00 - Aalborg Rebels vs. IGNITE

20:00 - AGF vs. Enable

21:00 - ESIMED vs. Aalborg Rebels

21:00 - Lyngby Vikings vs. Sørby Flames (TV)

22:00 - Enable vs. Atlando

22:00 - Sørby Flames vs. Aalborg Rebels (TV)

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen forventes at være afsluttet i slutningen af november, og vinderen kan næsten med garanti kalde sig Danmark sjettebedste hold.

Du kan se med fra klokken 18 via dette Twitch-stream helt gratis.