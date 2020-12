Kæmpe Astralis-bedrift

Counter-Strike-holdet Astralis vandt søndag turneringen DreamHack Masters Winter Grand Final.

Det danske hold slog i finalen Mousesports med 3-1.

Astralis kom blæsende fra start og bragte sig foran med 8-0 på det første map - Train - som var valgt af modstanderne fra Mousesports. Åbnings-mappet blev vundet 15-6 af Astralis.

Mousesports slog tilbage på Inferno-mappet med manér, da det blev vundet 16-3. Dermed var der udlignet til 1-1.

På finalens tredje map - Nuke - var der til gengæld stor spænding om udfaldet.

Astralis lagt stærkt ud og bragte sig foran med 6-1, men Mousesports kæmpede sig tilbage og fik udlignet til 9-9.

Det var igen lige ved 13-13, inden Astralis tog de næste tre runder og vandt Nuke-mappet 16-13.

Herefter gjaldt det Vertigo-mappet, som bød på kulisser i en skyskraber, og her var Astralis ovenpå fra start, og Mousesports virkede i krise, men rejste sig og kom foran.

Til sidst fik Astralis udlignet til 15-15, så de to hold måtte ud i dobbelt overtid for at afgøre kampens fjerde map.

Tekniske problemer hos Finn 'karrigan' Andersen, en af stjernespillerne hos Mousesports, betød, at finalen fik en usædvanlig lang pause.

Mousesports havde mulighed for at udskifte Finn 'karrigan' Andersen og lade træneren overtage pladsen, men det afviste holdet.

I stedet spillede Finn 'karrigan' Andersen med en mindre forsinkelse på sin skærm, og det var en stor ulempe.

Mousesports havde svært ved at gøre lige så god modstand efter den lange pause, og Astralis endte med at køre sejren i hus til slut med cifrene 22-19.