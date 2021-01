Kæmpe bombe: Trænerne fjernes fra spillet

Trænerne kommer ikke til at være med, når topholdene i CS:GO skal kvalificere sig til de store turneringer, der bliver sponsoreret af Valve, der er firmaet bag det populære computerspil.

Det skriver Valve i en pressemeddelelse, hvor de uddyber, at det gælder al kommunikation mellem spillere og trænere under de kampe, der foregår online.

Beslutningen er truffet på baggrund af den store skandale i efteråret 2020, hvor en række trænere blev taget med fingrene i kagedåsen.

Der var nemlig en fejl i spillet, så man som træner kunne se dele af banerne, man ikke skulle have adgang til. På den måde kunne man få en fordel ved fx. at vide, hvor modstanderholdets spillere står eller er på vej hen på banen og på den måde øge sine chancer betragteligt for at vinde.

Det førte blandt andet til, at den danske træner Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen blev udelukket i 12 måneder. En anden dansk træner, Allan ‘Rejin’ Petersen, har også gjort brug af fejlen i spillet. Han blev efterfølgende fyret fra sit hold mousesports.

Skandalen vokser: Dansker indrømmer snyd

Astralis’ træner Danny ‘zonic’ Sørensen har ikke været involveret i skandalen, men Valves udmelding får også konsekvenser for ham og resten af Astralis-drengene, da han nu ikke må kommunikere med spillerne.

En anden danse træner, Torbjørn ‘mithR’ Nyborg, har på Twitter kommenteret sagen.

- At sige, jeg er sur og ked af det her, er en underdrivelse. Jeg synes, det er uretfærdigt, jeg bliver straffet af andres handlinger. CS:GO er vokset til en anerkendt sport, og det fortjener vi. Men professionel sport har trænere, og det vil den altid have, skriver han.

Det er indtil videre kun online-kvalifikationerne, de såkaldte RMR-turneringer, frem mod den næste major, der er underlagt disse restriktioner. En major er CS:GO’s svar på VM.