Kæmpe bombe under Counter-Strike-eliten

To af de største turneringsarrangører i elite-Counter-Strike, BLAST og ESL, skal finde en ny måde at lave samarbejder med de store organisationer.

Valve, der er udvikleren af det populære spil, har netop offentliggjort, at de vil indføre nye regler for Counter-Strike som esport.

Det skal ikke længere være muligt, at have en lukket klub mellem turneringsarrangører og organisationer, så man bliver inviteret på forhånd, hvis man har indgået et økonomisk partnerskab.

Her er Valves begrundelse for de nye regler:

- Counter-Strike er bedst, når hold konkurrerer på lige fod, og når evner er den eneste begrænsning for succes.

- Over de sidste par år har vi set professionel Counter-Strike glide væk fra det ideal. Økosystemet er løbende blevet mindre åbent, hvor adgang til konkurrence på højeste niveau er spærret bag forretningsforhold.

'Det er dårligt nyt'

Det er dårligt nyt for eksempelvis Danmarks to Counter-Strike-flagskibe, Astralis og Heroic, der begge er partnerhold i både BLAST og ESL. Det betyder, at de er garanteret deltagelse i de største turneringer, som de to arrangører står bag.

Eksempelvis blev der i midten af juli spillet BLAST Premier Fall-gruppespil, hvor de 12 partnerhold i BLAST Premier dystede over halvanden uges tid. Præmien var foruden en klækkelig pengesum også en plads ved BLAST Premier Fall Final i Royal Arena senere på året.

Selve gruppespillet er kun åbent for partnerhold, mens udefrakommende, der altså drømmer om en plads i Royal Arena, skal gennem en lang række kvalifikationsturneringer for at være med.

Eksempler som det siger Valve nu stop for.

Derfor skal turneringsarrangører fra 2025 overholde følgende:

- Turneringsarrangører vil ikke længere have unikke forretningsrelationer eller andre konfliktinteresser med hold, som deltager ved deres events.

Træder i kraft i 2025

- Invitationer til alle turneringer vil bruge vores rangering, eller blive uddelt gennem åbne kvalifikationer.

- Enhver kompensation for deltagende hold, præmiepenge eller anden, vil blive offentliggjort og vil blive drevet af objektive kriterier, som kan inspiceres af scenen.

Da Valve er Counter-Strikes spiludvikler og spiludgiver har de retten til at bestemme, hvem der må afholde turneringer i deres spil, og de kan dermed sætte krav til turneringsarrangører, der gerne vil afholde turneringer og events.

Valve skriver, at de er klar over, at organisationer og turneringsarrangører allerede har indgået kontrakter, og derfor vil de nye regler først træde i kraft i 2025.

De nye regler kommer især til at ramme de to største turneringeringsarrangører i CS:GO: ESL og BLAST.

ESL og deres partnerhold underskrev Louvre-aftalen i starten af 2020, mens BLAST lavede deres partnerskab i slutningen af 2019.

Følgende 15 hold er en del af Louvre-aftalen:

Astralis

Heroic

ENCE

FaZe

G2

MOUZ

BIG

Complexity

Liquid

Evil Geniuses

fnatic

FURIA

Natus Vincere

NIP

Vitality

Følgende 12 hold er en del af BLAST Premier:

Astralis

Heroic

FaZe

G2

BIG

Complexity

Liquid

Evil Geniuses

OG

Natus Vincere

NIP

Vitality

