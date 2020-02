Kæmpe event kommer til Odense

I tre år i træk har der været store Counter-Strike-øjeblikke at finde i Odense Congress Center (OCC).

I 2017, 2018 og 2019 har Odense lagt hus til ESL Pro League Finals, og det ser ud til, at den historik kan fortsætte, bekræfter ESL på sin hjemmeside. Den oprindelige aftale mellem ESL og OCC udløb i december.

Hele 26.000 tilskuere besøgte i 2019 messen ODINCON, som blev afviklet samtidig med ESL Pro League Finals i Odense Congress Center, og det er blandt andet derfor, at ESL igen nu vender tilbage til Odense, lyder det fra Ulrik Schulze, produktchef hos ESL.

- Partnerskabet med Odense Sport & Event har altid været en stor oplevelse for os, med spændende og udsolgte esport-events. Vi er glade for at arbejde sammen om fremtidige projekter i 2020, og vi vil gerne takke det passionerede danske fællesskab for støtten, lyder det fra ESL.

Om det bliver Counter-Strike eller noget andet, som bliver arrangeret af ESL, må tiden vise. I aftalen fremgår det ikke, hvad der kommer på programmet.

Astralis vandt i 2018 ESL Pro League Finals foran 5.000 tilskuere. I 2019 tabte danskerne i finalen til mousesports, der har Finn 'karrigan' Andersen på holdet.

