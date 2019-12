Kæmpe event på plads

ESL offentliggjorde onsdag, at Rio de Janeiro bliver vært for den næste CS:GO-major

Det kommer til at kræve lidt ekstra rejsetid, når Astralis-drengene til næste år skal forsøge at vinde holdets fjerde major i træk.

Onsdag bekræftede ESL nemlig det, som flere havde spået ville ske. At den næste CS:GO-major kommer til at blive spillet i Brasilien. Nærmere betegnet Rio de Janeiro. For første gang i spillets historie.

- Vi er ekstremt stolte over at skulle afholde den næste major i Brasilien, siger Ulrich Schulze, vicepræsident i ESL, i en pressemeddelelse.

- Vores mål er at bringe store øjeblikke til de mest passionerede fans over hele verden. Hold fra hele verden har muligheden for at kvalificere sig og gå i finalen, og vi forventer nogle utrolige kampe med det mest højrøstede publikum, vi nogensinde har set.

ESL One Rio, som eventet er blevet døbt, vil blive spillet i Jeunesse Arena, hvor der er plads til 18.000 tilskuere.

Astralis er som forsvarende mestre allerede kvalificeret til den næstsidste del af turneringens fire faser.

Fra den 26. april til den 3. maj vil der blive spillet Minors. Fra den 11. til 14. står den på Challengers Stage, hvor danske North deltager.

Herefter gælder det Legends Stage, hvor Astralis træder ind, inden der mellem den 21. og 24. maj spilles Championship Stage.

Der er i alt 1 million dollars i præmiepuljen.